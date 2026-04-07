Ветеринар Алешина: пробежки с хозяином могут навредить мопсам и бульдогам

Фото: 123RF.com/titovstudio

Мопсам, бульдогам, таксам и бассет-хаундам могут навредить совместные пробежки с хозяином. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

"В целом хорошо, когда у владельца и питомца есть возможность и желание вместе заниматься спортом. Это и объединяет, и помогает поддерживать хорошую физическую форму. Однако надо понимать, что далеко не каждому животному показана такая нагрузка", – отметила эксперт.

Прежде всего, нужно учитывать породу. Например, такие энергичные собаки, как австралийская овчарка и бордер-колли, идеально подойдут для совместных пробежек. В свою очередь, все брахицефалы – мопсы, бульдоги и так далее – тяжело переносят длительные физические нагрузки, поскольку чаще всего имеют проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системой, пояснила ветеринар.





Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой Также очень осторожными надо быть владельцам такс и бассет-хаундов. Эти собаки считаются гончими, способными долго преследовать дичь, однако генетически предрасположены к проблемам с суставами и позвоночником. Поэтому если их и выводить на пробежку, то она должна быть в очень спокойном темпе. И заранее важно убедиться, что у питомца нет каких-то скрытых проблем.

В целом же длительная физическая активность противопоказана любым питомцам, которые имеют подтвержденные хронические заболевания суставов, а также сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

"И даже если собака до начала пробежки казалась владельцу абсолютно здоровой, важно обращать внимание на ее состояние в процессе тренировки. Если питомец вдруг начинает проявлять беспокойство, останавливается, не хочет двигаться дальше, прихрамывает, важно немедленно прекратить бег и понаблюдать за зверем. Позже стоит пройти обследование у специалиста", – посоветовала Алешина.

Она отметила, что грунтовые и асфальтированные дороги подойдут для пробежек с питомцем. Самое главное – чтобы у зверя были здоровые подушечки лап: если есть какие-то трещины, их сначала надо вылечить.





Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой Кроме того, ни в коем случае нельзя плотно кормить собаку перед пробежкой – ей будет очень тяжело. А у крупных пород это может закончиться заворотом желудка.

Помимо этого, хозяину важно взять с собой на тренировку воду для питомца, заключила эксперт.

