07 апреля, 18:57

Ветеринар Алешина: пробежки с хозяином могут навредить мопсам и бульдогам

Фото: 123RF.com/titovstudio

Мопсам, бульдогам, таксам и бассет-хаундам могут навредить совместные пробежки с хозяином. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

"В целом хорошо, когда у владельца и питомца есть возможность и желание вместе заниматься спортом. Это и объединяет, и помогает поддерживать хорошую физическую форму. Однако надо понимать, что далеко не каждому животному показана такая нагрузка", – отметила эксперт.

Прежде всего, нужно учитывать породу. Например, такие энергичные собаки, как австралийская овчарка и бордер-колли, идеально подойдут для совместных пробежек. В свою очередь, все брахицефалы – мопсы, бульдоги и так далее – тяжело переносят длительные физические нагрузки, поскольку чаще всего имеют проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системой, пояснила ветеринар.

Также очень осторожными надо быть владельцам такс и бассет-хаундов. Эти собаки считаются гончими, способными долго преследовать дичь, однако генетически предрасположены к проблемам с суставами и позвоночником. Поэтому если их и выводить на пробежку, то она должна быть в очень спокойном темпе. И заранее важно убедиться, что у питомца нет каких-то скрытых проблем.
В целом же длительная физическая активность противопоказана любым питомцам, которые имеют подтвержденные хронические заболевания суставов, а также сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

"И даже если собака до начала пробежки казалась владельцу абсолютно здоровой, важно обращать внимание на ее состояние в процессе тренировки. Если питомец вдруг начинает проявлять беспокойство, останавливается, не хочет двигаться дальше, прихрамывает, важно немедленно прекратить бег и понаблюдать за зверем. Позже стоит пройти обследование у специалиста", – посоветовала Алешина.

Она отметила, что грунтовые и асфальтированные дороги подойдут для пробежек с питомцем. Самое главное – чтобы у зверя были здоровые подушечки лап: если есть какие-то трещины, их сначала надо вылечить.

Кроме того, ни в коем случае нельзя плотно кормить собаку перед пробежкой – ей будет очень тяжело. А у крупных пород это может закончиться заворотом желудка.
Помимо этого, хозяину важно взять с собой на тренировку воду для питомца, заключила эксперт.

Ранее врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков перечислил четыре основных способа защиты питомцев от клещей. Например, можно использовать капли на холку, однако важно не забывать регулярно повторять обработку согласно инструкции (обычно раз в месяц).

Читайте также


Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

