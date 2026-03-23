Ветеринар Шеляков назвал препараты, необходимые для поездки с питомцем на дачу

Перед дачным сезоном многие владельцы домашних животных задумываются, как правильно подготовить кошек и собак к жизни за городом. Как избежать проблем, а также собрать дорожную аптечку, расскажет Москва 24.

Скрытые опасности

Перед поездкой за город, особенно если животному предстоят новые контакты и общение с природой, необходимо провести все профилактические обработки питомца: против глистов, клещей, сделать вакцинацию. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнил врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

"Стоит собрать аптечку: ее состав зависит от вида животного, возраста и наличия у него хронических заболеваний – здесь поможет ветеринарный врач. Самое необходимое, что должно быть всегда: перевязочный материал, антисептики, абсорбент от отравлений и препарат от аллергии. Например, собака может проглотить осу или шмеля, нюхая одуванчик", – отметил он.

Укус вызовет отек горла и удушье – в такой ситуации действовать нужно быстро и специальные средства просто необходимы.





Михаил Шеляков врач-ветеринар высшей квалификационной категории Если планируется длительное пребывание за городом, стоит заранее изучить ветеринарные клиники в округе, режим их работы, а лучше познакомиться с врачом лично. Экстренная ситуация может случиться в любой момент, а круглосуточных организаций поблизости рискует не оказаться.

Важно рассчитывать свои силы и иметь возможность быстро вернуться в город.

"У животного может быть аллергия на сезонное цветение, которую питомец переносит настолько плохо, что лучше поехать домой. Если животное уже бывало на даче, но остается, скажем, с пожилой хозяйкой, которая не сможет оказать даже элементарную помощь, это рискованно. А если есть аптечка, машина, возможность отвезти в клинику – можно уехать и на длительный срок", – пояснил эксперт.

Также специалист напомнил о недопустимости самовыгула.

"Дачный сезон не становится исключением. Собака без поводка и намордника может находиться только на частной территории или специальной площадке. Все остальное – это риск. Самовыгул грозит травмами: нападение других собак, недоброжелатели, хулиганы, яды, укусы насекомых и змей, попадание под автомобиль", – подчеркнул ветеринар.

Кроме того, специалист напомнил, что по закону собака – это имущество, и полную ответственность за нее несет владелец. В случае, если животное на самовыгуле кого-то укусило или спровоцировало ДТП, возмещать ущерб придется хозяину.

"Кошки – отдельная история. Забор для них – не преграда, они гуляют по соседним участкам. Но следить за ними все равно нужно: недоброжелатели, драки, плюс из лучших побуждений ее могут накормить чем-то, что потом обернется проблемами со здоровьем", – добавил ветеринар.

Помимо этого, многие растения, которые считаются безобидными, для животных могут быть ядовитыми, и наоборот.





Михаил Шеляков врач-ветеринар высшей квалификационной категории Например, декоративные ландыши, которые сейчас часто сажают на участках, ядовиты. Даже валериана, любимая многими кошками, при избыточном потреблении может вызвать интоксикацию.

Поэтому лучше заранее изучить, что растет на даче, и следить, чтобы питомец не объедал незнакомые растения, заключил Шеляков.

"Поведение сбивается"

Питомцев также необходимо заранее подготовить к поездке на автомобиле, отметил руководитель Ассоциации прикладной зоопсихологии, зоопсихолог Сергей Черников в разговоре с Москвой 24.

"К автомобилю приучают постепенно: сначала просто на месте, без движения, чтобы животное привыкло. Затем совершают короткие поездки с остановками и перерывами, чтобы собака могла выйти и отдохнуть. Это касается и щенков, и взрослых животных, которых укачивает", – сказал он.

Для комфортной поездки пригодятся автогамак, специальная шлейка и поводок, который крепится к ремню безопасности – так собака будет меньше двигаться и прыгать, а поездка станет спокойнее, пояснил эксперт.

"Щенку ездить сложнее: он активный, может скакать по машине, его чаще укачивает. Взрослые собаки спокойнее, у питомцев среднего возраста все зависит от того, насколько животное приучено к поездкам", – добавил он.





Сергей Черников руководитель Ассоциации прикладной зоопсихологии, зоопсихолог Для кошки важна территория. Ее нужно приучить к переноске: разместить ее дома, положить внутрь игрушки, кормить там, чтобы это пространство ассоциировалось с безопасностью. Если кошка сильно нервничает, можно использовать успокаивающие феромоны в виде спрея. В такой знакомой и спокойной переноске она и отправится в путешествие.

При адаптации на новом месте для кошки тоже важен территориальный фактор.

"Первое время лучше оставлять переноску открытой – так она сможет в ней спрятаться, а в самом доме обустроить пространство: разместить игрушки, организовать места повыше (на шкафах), где питомец может сидеть и наблюдать", – подчеркнул зоопсихолог.

В свою очередь, собаке для адаптации в новых условиях необходимы правила.

"Стоит обозначить ее место: положить знакомый коврик, игрушки, вещи с домашним запахом. Важно сразу ввести правила входа-выхода, чтобы питомец не выскакивал из дома или с участка. Первое время выводить лучше на поводке, а свободное перемещение по участку делать постепенно, как в городе: погуляли, зашли домой. Резкой смены образа жизни быть не должно", – пояснил он.

В случае, если собака ездит за город только на выходные и на даче ведет себя очень активно, то потом возвращается в город эмоционально раскаченной: хулиганит, тянет поводок, лает, рвется обратно.





Сергей Черников руководитель Ассоциации прикладной зоопсихологии, зоопсихолог Поведение сбивается, как у детей. Если же собака живет на даче весь сезон, она спокойно адаптируется, привыкает к правилам, а осенью возвращается более уравновешенной.

Для кошек смена пространства проходит тяжелее, поэтому поездки только на выходные даются им тяжелее, чем собакам, и вызывают больше стресса. Поэтому им лучше уезжать загород на весь дачный сезон, заключил Черников.