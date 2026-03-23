Ветеринар Шеляков назвал препараты, необходимые для поездки с питомцем на дачу

Перед дачным сезоном многие владельцы домашних животных задумываются, как правильно подготовить кошек и собак к жизни за городом. Как избежать проблем, а также собрать дорожную аптечку, расскажет Москва 24.
Скрытые опасности
Перед поездкой за город, особенно если животному предстоят новые контакты и общение с природой, необходимо провести все профилактические обработки питомца: против глистов, клещей, сделать вакцинацию. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнил врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.
"Стоит собрать аптечку: ее состав зависит от вида животного, возраста и наличия у него хронических заболеваний – здесь поможет ветеринарный врач. Самое необходимое, что должно быть всегда: перевязочный материал, антисептики, абсорбент от отравлений и препарат от аллергии. Например, собака может проглотить осу или шмеля, нюхая одуванчик", – отметил он.
Укус вызовет отек горла и удушье – в такой ситуации действовать нужно быстро и специальные средства просто необходимы.
Важно рассчитывать свои силы и иметь возможность быстро вернуться в город.
"У животного может быть аллергия на сезонное цветение, которую питомец переносит настолько плохо, что лучше поехать домой. Если животное уже бывало на даче, но остается, скажем, с пожилой хозяйкой, которая не сможет оказать даже элементарную помощь, это рискованно. А если есть аптечка, машина, возможность отвезти в клинику – можно уехать и на длительный срок", – пояснил эксперт.
Также специалист напомнил о недопустимости самовыгула.
"Дачный сезон не становится исключением. Собака без поводка и намордника может находиться только на частной территории или специальной площадке. Все остальное – это риск. Самовыгул грозит травмами: нападение других собак, недоброжелатели, хулиганы, яды, укусы насекомых и змей, попадание под автомобиль", – подчеркнул ветеринар.
Кроме того, специалист напомнил, что по закону собака – это имущество, и полную ответственность за нее несет владелец. В случае, если животное на самовыгуле кого-то укусило или спровоцировало ДТП, возмещать ущерб придется хозяину.
"Кошки – отдельная история. Забор для них – не преграда, они гуляют по соседним участкам. Но следить за ними все равно нужно: недоброжелатели, драки, плюс из лучших побуждений ее могут накормить чем-то, что потом обернется проблемами со здоровьем", – добавил ветеринар.
Помимо этого, многие растения, которые считаются безобидными, для животных могут быть ядовитыми, и наоборот.
Поэтому лучше заранее изучить, что растет на даче, и следить, чтобы питомец не объедал незнакомые растения, заключил Шеляков.
"Поведение сбивается"
Питомцев также необходимо заранее подготовить к поездке на автомобиле, отметил руководитель Ассоциации прикладной зоопсихологии, зоопсихолог Сергей Черников в разговоре с Москвой 24.
"К автомобилю приучают постепенно: сначала просто на месте, без движения, чтобы животное привыкло. Затем совершают короткие поездки с остановками и перерывами, чтобы собака могла выйти и отдохнуть. Это касается и щенков, и взрослых животных, которых укачивает", – сказал он.
Для комфортной поездки пригодятся автогамак, специальная шлейка и поводок, который крепится к ремню безопасности – так собака будет меньше двигаться и прыгать, а поездка станет спокойнее, пояснил эксперт.
"Щенку ездить сложнее: он активный, может скакать по машине, его чаще укачивает. Взрослые собаки спокойнее, у питомцев среднего возраста все зависит от того, насколько животное приучено к поездкам", – добавил он.
При адаптации на новом месте для кошки тоже важен территориальный фактор.
"Первое время лучше оставлять переноску открытой – так она сможет в ней спрятаться, а в самом доме обустроить пространство: разместить игрушки, организовать места повыше (на шкафах), где питомец может сидеть и наблюдать", – подчеркнул зоопсихолог.
В свою очередь, собаке для адаптации в новых условиях необходимы правила.
"Стоит обозначить ее место: положить знакомый коврик, игрушки, вещи с домашним запахом. Важно сразу ввести правила входа-выхода, чтобы питомец не выскакивал из дома или с участка. Первое время выводить лучше на поводке, а свободное перемещение по участку делать постепенно, как в городе: погуляли, зашли домой. Резкой смены образа жизни быть не должно", – пояснил он.
В случае, если собака ездит за город только на выходные и на даче ведет себя очень активно, то потом возвращается в город эмоционально раскаченной: хулиганит, тянет поводок, лает, рвется обратно.
Для кошек смена пространства проходит тяжелее, поэтому поездки только на выходные даются им тяжелее, чем собакам, и вызывают больше стресса. Поэтому им лучше уезжать загород на весь дачный сезон, заключил Черников.