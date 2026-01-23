Юрист Конышев: столичным догхантерам может грозить до 3 лет лишения свободы

Пользователи соцсетей сообщили, что в столице активизировались догхантеры, разбрасывающие на улицах отраву для собак. Как защитить питомцев во время прогулок и какое наказание может грозить преступникам, разбиралась Москва 24.

Новая волна активности

В западных районах Москвы активизировались догхантеры, разбрасывающие отраву для собак. Пользователи Сети поделились фотографиями опасных приманок и пожаловались, что боятся выводить зверей на прогулку, которая в любой момент может закончиться для питомцев летальным исходом.

По данным жителей столичного ЖК "Мещерский лес", уже семь домашних животных погибли в результате отравления менее чем за сутки, а одна собака находится в тяжелом состоянии в ветеринарной клинике.

Пользователи обратили внимание на куски снега, окрашенного в розовый цвет. По предположениям местных жителей, в качестве яда могли использовать изониазид.





житель ЖК на западе Москвы Собрал в мусорку вдоль своего дома три таких куска.

При этом симптомы отравления у всех пострадавших животных были идентичны и развивались стремительно: резкое ухудшение самочувствия с сильной рвотой, выделение пены из пасти, судороги и потеря сознания.

По данным СМИ, жители уже направили соответствующие заявления в отделение полиции района Солнцево. В качестве подозреваемого свидетели указали на неизвестного мужчину, которого ранее заметили во дворах ЖК.

В свою очередь, в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы отметили, что в вопросе спасения питомцев от действий догхантеров счет идет на минуты, поэтому пострадавшее животное нужно как можно скорее отвезти в ветклинику. Такая рекомендация появилась летом 2025 года, когда в районе Тушино действия догхантеров привели к гибели хаски.

Действовать оперативно

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Для защиты собак от догхантеров ветеринарный врач Евгений Цыпленков порекомендовал надевать питомцам на прогулку широкий намордник. Он дает спокойно открывать рот и дышать, но при этом не позволяет зверю проглотить что-либо.

В свою очередь, догхантеры используют несколько способов для отравления животных, напомнил эксперт.

"Например, у некоторых есть доступ к препаратам, которые практически невозможно нейтрализовать, и спасти животное в таком случае почти нереально", – отметил он.

По его словам, также известны случаи, когда в организм попадают инородные предметы, из-за которых состояние ухудшается постепенно. Еще собака может случайно съесть на улице яд, начинающий действовать только на 3–4-й день.

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода, бутылочку которой нужно брать с собой во время прогулки. Если залить ее собаке в рот в определенной дозировке, это вызовет рвоту, и животное "покажет" все, что у него было в желудке.





Евгений Цыпленков ветеринарный врач То есть, если хозяин замечает, что во время прогулки питомец съел что-то, нужно использовать перекись прямо на месте.

Заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская добавила, что, если собака съела что-то подозрительное, можно дать ей абсорбенты (например, активированный уголь). Однако после этого стоит сразу обратиться в ветеринарную клинику. Кроме того, она предупредила, что, если вызвать у собаки рвоту, она способна спровоцировать ряд проблем: в частности, если в приманке были острые предметы, они способны травмировать пищеварительный тракт.

В свою очередь, адвокат и юрист по уголовным делам Андрей Конышев напомнил, что деятельность догхантеров подпадает под статью о жестоком обращении с животными (245 УК РФ), которая активно применяется.

"Если злоумышленника поймают, ему грозит наказание, которое может варьироваться от штрафа в размере от 80 тысяч рублей и исправительных работ на срок до 1 года до лишения свободы до 3 лет", – рассказал юрист Москве 24.

Он добавил, что, если деяние было совершено группой лиц, наказание ужесточается. В таком случае злоумышленников могут оштрафовать на 100–300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от 1 года до 2 лет, либо назначить исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные на срок до 5 лет или лишить свободы от 3 до 5 лет.





Андрей Конышев адвокат и юрист по уголовным делам Более того, в рамках статьи, если уже возбуждено уголовное дело и вынесен обвинительный договор, потерпевшая сторона имеет право на компенсацию. В частности, материальный вред складывается исходя из стоимости домашнего животного, потому что бывают и породистые собаки.

Также можно требовать возмещения морального вреда. Сумма общей выплаты также зависит от региона, но если говорить в среднем, то это до 100 тысяч рублей, заключил Конышев.

