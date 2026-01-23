Форма поиска по сайту

23 января, 16:48

Происшествия
Юрист Конышев: столичным догхантерам может грозить до 3 лет лишения свободы

Угощение от живодеров: как обезопасить собак от догхантеров

Пользователи соцсетей сообщили, что в столице активизировались догхантеры, разбрасывающие на улицах отраву для собак. Как защитить питомцев во время прогулок и какое наказание может грозить преступникам, разбиралась Москва 24.

Новая волна активности

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В западных районах Москвы активизировались догхантеры, разбрасывающие отраву для собак. Пользователи Сети поделились фотографиями опасных приманок и пожаловались, что боятся выводить зверей на прогулку, которая в любой момент может закончиться для питомцев летальным исходом.

По данным жителей столичного ЖК "Мещерский лес", уже семь домашних животных погибли в результате отравления менее чем за сутки, а одна собака находится в тяжелом состоянии в ветеринарной клинике.

Пользователи обратили внимание на куски снега, окрашенного в розовый цвет. По предположениям местных жителей, в качестве яда могли использовать изониазид.

Собрал в мусорку вдоль своего дома три таких куска.
житель ЖК на западе Москвы

При этом симптомы отравления у всех пострадавших животных были идентичны и развивались стремительно: резкое ухудшение самочувствия с сильной рвотой, выделение пены из пасти, судороги и потеря сознания.

По данным СМИ, жители уже направили соответствующие заявления в отделение полиции района Солнцево. В качестве подозреваемого свидетели указали на неизвестного мужчину, которого ранее заметили во дворах ЖК.

В свою очередь, в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы отметили, что в вопросе спасения питомцев от действий догхантеров счет идет на минуты, поэтому пострадавшее животное нужно как можно скорее отвезти в ветклинику. Такая рекомендация появилась летом 2025 года, когда в районе Тушино действия догхантеров привели к гибели хаски.

Действовать оперативно

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Для защиты собак от догхантеров ветеринарный врач Евгений Цыпленков порекомендовал надевать питомцам на прогулку широкий намордник. Он дает спокойно открывать рот и дышать, но при этом не позволяет зверю проглотить что-либо.

В свою очередь, догхантеры используют несколько способов для отравления животных, напомнил эксперт. 

"Например, у некоторых есть доступ к препаратам, которые практически невозможно нейтрализовать, и спасти животное в таком случае почти нереально", – отметил он. 

По его словам, также известны случаи, когда в организм попадают инородные предметы, из-за которых состояние ухудшается постепенно. Еще собака может случайно съесть на улице яд, начинающий действовать только на 3–4-й день. 

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода, бутылочку которой нужно брать с собой во время прогулки. Если залить ее собаке в рот в определенной дозировке, это вызовет рвоту, и животное "покажет" все, что у него было в желудке.

То есть, если хозяин замечает, что во время прогулки питомец съел что-то, нужно использовать перекись прямо на месте.
Евгений Цыпленков
ветеринарный врач

Заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская добавила, что, если собака съела что-то подозрительное, можно дать ей абсорбенты (например, активированный уголь). Однако после этого стоит сразу обратиться в ветеринарную клинику. Кроме того, она предупредила, что, если вызвать у собаки рвоту, она способна спровоцировать ряд проблем: в частности, если в приманке были острые предметы, они способны травмировать пищеварительный тракт.

В свою очередь, адвокат и юрист по уголовным делам Андрей Конышев напомнил, что деятельность догхантеров подпадает под статью о жестоком обращении с животными (245 УК РФ), которая активно применяется.

"Если злоумышленника поймают, ему грозит наказание, которое может варьироваться от штрафа в размере от 80 тысяч рублей и исправительных работ на срок до 1 года до лишения свободы до 3 лет", – рассказал юрист Москве 24.

Он добавил, что, если деяние было совершено группой лиц, наказание ужесточается. В таком случае злоумышленников могут оштрафовать на 100–300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от 1 года до 2 лет, либо назначить исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные на срок до 5 лет или лишить свободы от 3 до 5 лет.

Более того, в рамках статьи, если уже возбуждено уголовное дело и вынесен обвинительный договор, потерпевшая сторона имеет право на компенсацию. В частности, материальный вред складывается исходя из стоимости домашнего животного, потому что бывают и породистые собаки.
Андрей Конышев
адвокат и юрист по уголовным делам

Также можно требовать возмещения морального вреда. Сумма общей выплаты также зависит от региона, но если говорить в среднем, то это до 100 тысяч рублей, заключил Конышев.

Старкина Маргарита

происшествияживотныеистории

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

