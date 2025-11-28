Ветеринары Москвы призвали сразу доставлять питомцев в клинику при отравлении

Фото: depositphotos/pressmaster

При первых признаках отравления собаки животное необходимо доставить в клинику. Об этом рассказали в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы, передает ТАСС.

Информация о появлении догхантеров в столичном районе Тушино была опубликована в нескольких телеграм-каналах. В постах заявили, что собака породы хаски скончалась от отравления. В СМИ считают, что жертв среди животных может быть больше.

Столичные ветеринары подчеркнули, что собаку с отравлением необходимо доставить в ближайшее медучреждение, чтобы успеть спасти животное. Эксперты также отметили, что время борьбы за жизнь четвероногого друга идет на минуты. Также ветврачи сообщили, что погибшая хаски не поступала в больницу с признаками отравления.

Ветеринары добавили, что в столице есть множество медучреждений для животных, которые работают круглосуточно. Среди таких государственных клиник они назвали Мосветстанцию, расположенную на улице Юннатов, доме 16А.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы начали проверку гибели домашней собаки из-за отравления в городском округе Красногорск. В полицию обратилась владелица животного, она рассказала, что ее питомец скончался от разбросанных неизвестных веществ в деревне Путилково. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.