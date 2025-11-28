Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 12:42

Общество

Ветеринары Москвы призвали сразу доставлять питомцев в клинику при отравлении

Фото: depositphotos/pressmaster

При первых признаках отравления собаки животное необходимо доставить в клинику. Об этом рассказали в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы, передает ТАСС.

Информация о появлении догхантеров в столичном районе Тушино была опубликована в нескольких телеграм-каналах. В постах заявили, что собака породы хаски скончалась от отравления. В СМИ считают, что жертв среди животных может быть больше.

Столичные ветеринары подчеркнули, что собаку с отравлением необходимо доставить в ближайшее медучреждение, чтобы успеть спасти животное. Эксперты также отметили, что время борьбы за жизнь четвероногого друга идет на минуты. Также ветврачи сообщили, что погибшая хаски не поступала в больницу с признаками отравления.

Ветеринары добавили, что в столице есть множество медучреждений для животных, которые работают круглосуточно. Среди таких государственных клиник они назвали Мосветстанцию, расположенную на улице Юннатов, доме 16А.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы начали проверку гибели домашней собаки из-за отравления в городском округе Красногорск. В полицию обратилась владелица животного, она рассказала, что ее питомец скончался от разбросанных неизвестных веществ в деревне Путилково. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Читайте также


животныеобщество

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика