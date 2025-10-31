Полиция начала проверку после гибели собаки от отравления в Красногорске

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция начала проверку после гибели домашней собаки из-за отравления в городском округе Красногорск, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

В дежурную часть обратилась женщина и рассказала, что в деревне Путилково от разбросанных неизвестных веществ погиб питомец. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее в Подольске мужчина напал на собаку-инвалида. Хозяйка отошла по делам и оставила животное на улице. В этот момент мужчина решил пропустить собаку вперед, но она его укусила.

После этого он стал избивать животное и кидать его на землю. Злоумышленника задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.