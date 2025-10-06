Уголовное дело заведено после избиения собаки-инвалида в Подольске

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными") после того, как мужчина избил собаку-инвалида в подмосковном Подольске, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел 4 октября, когда местный житель избил собаку у дома на Юбилейной улице. Хозяйка ненадолго оставила питомца у подъезда. В этот момент мужчина решил пропустить собаку в подъезд, но она его укусила. В ответ он начал избивать и бросать животное на землю. Позже мужчину задержали.

"Максимальное наказание, предусмотренное санкцией части первой статьи 245 УК РФ, – лишение свободы на срок до трех лет", – отметила Волк.



Видео: телеграм-канал SHOT

Хозяйка собаки по кличке Офелия Екатерина в беседе с телеграм-каналом SHOT рассказала, что взяла животное из приюта, когда ему уже было 2,5 года. Питомец был активным, но 2,5 месяца назад у Офелии появилась грыжа, после чего у нее отказали задние лапы.

По данным очевидцев, нападавший мужчина был пьян. Екатерина подчеркнула, что он не признает свою вину и даже не извинился перед ней. Из-за произошедшего у собаки разошелся послеоперационный шов. Ветеринары уже зашили его, теперь Офелия чувствует себя нормально.

Предполагается, что ей удалось избежать переломов, но пока неизвестно, как скажется инцидент на ее внутренних органах. Собака находится в сильном стрессе и боится незнакомых людей.

Ранее сообщалось, что злоумышленник, напавший на собаку Офелию, раньше систематически избивал свою жену. Соседи рассказывали, что он также выкидывал на нее мусор. После произошедшего женщина написала на него заявление в полицию.

