15 июля, 13:51Происшествия
Житель Зеленограда выбросил с третьего этажа четырех шиншилл
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
49-летний житель Зеленограда выбросил с балкона третьего этажа четырех шиншилл, сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошел 31 марта во время кормления грызунов. Одна из шиншилл укусила мужчину, после чего он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился, достал животных из клетки и выбросил их с балкона третьего этажа. Две шиншиллы погибли, еще две получили увечья, говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшем их увечья и гибель. Свою вину обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Дело будет направлено в суд.
Ранее юрист Вадим Штуль рассказал о том, какие санкции применяют за жестокое обращение с животными. За смерть питомца или его серьезные увечья злоумышленнику грозит уголовная ответственность. Такие действия наказываются вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
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