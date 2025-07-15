Житель Зеленограда выбросил с третьего этажа четырех шиншилл

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

49-летний житель Зеленограда выбросил с балкона третьего этажа четырех шиншилл, сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел 31 марта во время кормления грызунов. Одна из шиншилл укусила мужчину, после чего он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился, достал животных из клетки и выбросил их с балкона третьего этажа. Две шиншиллы погибли, еще две получили увечья, говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшем их увечья и гибель. Свою вину обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Дело будет направлено в суд.

Ранее юрист Вадим Штуль рассказал о том, какие санкции применяют за жестокое обращение с животными. За смерть питомца или его серьезные увечья злоумышленнику грозит уголовная ответственность. Такие действия наказываются вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.