В Балашихе полиция начала поиск неизвестного, который выстрелил в пуделя

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Полицейские ищут неизвестного, который выстрелил в пуделя в подмосковной Балашихе. Об этом пишет пресс-служба подмосковного управления МВД.

Сообщение о правонарушении поступило от местной жительницы, владелицы животного. По ее версии, инцидент произошел на улице Пушкина, когда она гуляла со своим карликовым пуделем. В какой-то момент питомец заскулил и стал вести себя беспокойно. Ветеринары выяснили, что в теле животного находится пуля, вероятно, от пневматического оружия.

"В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление, а также розыск и задержание лица, причастного к совершению данного противоправного деяния", – говорится в сообщении.

Ранее в городском округе Домодедово ранение получил кот по кличке Симба. Житель микрорайона Мамонтовка обратился в полицию с заявлением, что в его кота кто-то выстрелил из пневматического оружия. Полицейские начали проверку по факту жестокого обращения с животным. Результаты доследственной проверки находятся на контроле городской прокуратуры.

