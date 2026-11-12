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Сильная вспышка произошла на Солнце около 00:00 в четверг, 12 ноября. Это случилось, несмотря не тенденцию к снижению активности звезды, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"События этой группы формально относятся к сильным, но по факту вспышка находилась на нижней границе своей группы – балл M1.7. Вслед за ней была зарегистрирована серия вспышек более низкой категории C", – отметили ученые.

Как подчеркнули в учреждении, запас энергии для новых мощных вспышек иссяк, а в активных областях Солнца происходит распад пятен.

Ранее на Солнце произошел выброс протуберанца размером порядка 500 тысяч километров. Это явление представляет собой темные холодные облака газа, парящие над поверхностью звезды на высоте в десятки и сотни тысяч километров. Их удерживают линии магнитного поля, позволяя облакам расти и увеличиваться в размерах.

