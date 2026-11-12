В Капельском переулке обнаружили редкую курительную трубку XVIII века

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Капельском переулке московские археологи нашли миниатюрную чернолощеную курительную трубку XVIII века. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Чашечка редкого артефакта выполнена в виде рельефной головы мужчины с поднятыми вверх усами, а край напоминает необычный головной убор. Подобные аксессуары изготавливались штучно и отражали индивидуальный вкус владельца, а также моду на определенные образы, рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"И хотя сегодня мы выступаем за здоровый образ жизни, этот предмет важен как историческое свидетельство ушедшей эпохи. Специалисты бережно очистили и отреставрировали миниатюру. Эта редкая находка пополнит музейный фонд и займет достойное место в коллекции старинных предметов", – добавил он.

На территории Москвы периодически обнаруживают трубные изделия, на которых изображены человеческие портреты. При этом каждая такая находка обладает уникальными чертами. Ранее исследователи нашли фарфоровую трубку, разрисованную вручную и выполненную в виде женской головы, увенчанной сложным убором с бусами из жемчуга.

На Тверской улице во время раскопок обнаружили предмет из светлой глины с желтым глазурным покрытием. На его поверхности виден профиль древнеримского воина в шлеме. На Долгоруковской улице нашли еще одну трубку – из красной глины, выполненную в форме женской головы, увенчанной головным убором восточного типа. В конце 1990-х годов на Ильинке обнаружили трубку с изображением лица, напоминающего Пьера Безухова в очках.

С конца XVII века в России стали пользоваться трубками для курения. Их популярность усилилась благодаря преобразованиям Петра I: в 1697 году царь выпустил распоряжение, легализовавшее продажу и использование табака, ранее находившегося под запретом с угрозой смертной казни.

В ранний период их завозили из Европы и Османской империи. При Петре I стали популярны голландские модели из белой глины, где чубук и мундштук выполнялись монолитно. Однако во второй половине XVIII – начале XIX века их вытеснили более прочные турецкие керамические трубки с деревянным мундштуком.

К середине XVIII века было налажено собственное производство глиняных трубок. Их изготавливали с помощью двусоставных форм, а отверстия проделывали специальными цилиндрическими давилками.

В начале XIX века нюханье и курение табака вошли в моду и среди аристократок. В 1833 году мать поэта Александра Пушкина Надежда писала из Петербурга дочери Ольге в Варшаву: "Они помешаны на моде, я хочу заставить их курить табак, убедив их, что в высшем свете все дамы курят".

В этом году столичные археологи нашли более 43 тысяч предметов, из которых 4 тысячи были индивидуальными находками. Среди наиболее интересных артефактов – миниатюрный стеклянный флакончик XIX века с изображением святого Пантелеймона, бутылка из прозрачного стекла с гербом Российской империи и надписью "Москва", а также перстни-печатки из белого металла XVII и XVIII веков.