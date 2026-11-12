Азаров назвал слова Зеленского о позиции Трампа по Гренландии наглыми

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Президент Украины Владимир Зеленский допустил "наглое" высказывания в адрес главы Белого дома Дональда Трампа из-за его позиции по Гренландии. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, Зеленский позволил себе публично высмеять Трампа во время визита в Данию 11 ноября. Азаров назвал подобное поведение недипломатичным и напомнил о роли Вашингтона в поддержке украинских властей.

"Просто нагло, недипломатично, абсолютно по-хамски высмеял человека, который, в общем-то, обеспечивает Зеленскому и его режиму существование", – отметил экс-премьер.

Он также заявил, что при более жесткой позиции Трампа политическое положение Зеленского могло бы измениться. По мнению Азарова, это могло бы повлиять и на перспективы заключения мирного соглашения.

Во время поездки в Данию Зеленский пошутил о том, что "кто-то в Америке захотел Гренландию". В этот момент в Абу-Даби проходили трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса.