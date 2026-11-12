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12 ноября, 05:59

Происшествия

Авиабомбу весом 10 килограммов обнаружили в центре Улан-Удэ

Фото: MAX/"Росгвардия. Республика Бурятия"

Старую авиабомбу весом около 10 килограммов обнаружили в центре Улан-Удэ во время строительных работ. Опасную находку с сильными следами коррозии обследовали специалисты-взрывотехники Росгвардии, сообщили в управлении ведомства по Бурятии.

Боеприпас нашли в котловане во время проведения земляных работ. На место прибыли сотрудники отряда мобильного особого назначения "Кречет".

Взрывотехники установили, что обнаруженный предмет является авиационной бомбой малого калибра. На ее корпусе заметны следы сильной коррозии.

В Росгвардии уточнили, что внутри боеприпаса сохранилось взрывчатое вещество. Найденную авиабомбу планируют утилизировать.

Ранее в Московской области взрывотехники уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, который был обнаружен в лесополосе между деревнями Отяково и Рыльково Можайского округа. Боеприпас находился в километре от ближайших населенных пунктов.

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