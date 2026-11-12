Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании

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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

Защита подтвердила, что Чекалина направила обращение на имя президента России. Ранее апелляционная инстанция Мосгорсуда утвердила назначенное ей наказание: пять лет лишения свободы условно, штраф в размере 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов сроком на три года.

Приговор вынесли по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Адвокаты блогера подали кассационную жалобу.

В феврале у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии. Осенью заболевание начало прогрессировать, после чего она приступила к повторному курсу химиотерапии. Врачи также рекомендовали рассмотреть возможность проведения CAR-T-клеточной терапии в Китае.

Защита обратилась в суд и Федеральную службу исполнения наказаний с просьбой разрешить блогеру выезд в КНР для прохождения лечения.