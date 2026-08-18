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18 августа, 08:54

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РИА Новости: назначенный Лерчек штраф равен сумме ее доходов за 2017–2022 годы

Назначенный Лерчек штраф равен сумме ее доходов за 2017–2022 годы

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Суд назначил блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной. – Прим. ред.) штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Он рассчитан как совокупный официальный доход за 2017–2022 годы, говорится в тексте приговора, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Суд полагает необходимым назначить Чекалиной В. В. дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяется в соответствии с положениями части 3 статьи 46 УК РФ, в размере иного дохода Чекалиной В. В. за пять лет, подтвержденного сведениями о доходах по форме 2-НДФЛ", – указано в документе.

Блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина в 2024 году обвинили в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств. Утверждалось, что они перевели более 250 миллионов рублей, полученных от проведения фитнес-марафонов, на счета в ОАЭ.

Позднее Чекалин признал вину и был приговорен к семи годам лишения свободы. При этом расследование в отношении Лерчек приостанавливали из-за ее онкологического заболевания, однако спустя время оно было возобновлено.

Суд приговорил девушку к пяти годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, ей три года запрещено администрировать сайты и продвигать бренд в интернете.

По словам адвоката Лерчек Виктора Дугина, сторона защиты подала апелляцию на обвинительный приговор, настаивая на полном оправдании блогера.

СМИ сообщили, что суд назначил блогеру Лерчек штраф в 763,5 млн рублей

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