Один человек погиб и 15 пострадали при атаке БПЛА около остановки в Энергодаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб и 15 пострадали после удара украинского беспилотника вблизи остановки общественного транспорта в Энергодаре. Об этом в мессенджере MAX сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам главы региона, люди на остановке ожидали автобуса, чтобы доехать до работы. Балицкий назвал произошедшее террористическим актом, "оправдание которому могут найти только умалишенные киевские нацисты".

На месте работают оперативные службы, пострадавшим оказывается вся медпомощь. Губернатор выразил глубокие соболезнования семье погибшего.

Ранее дрон ВСУ атаковал автобус в белгородском Шебекине. Ранения получил водитель, его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. У мужчины выявили открытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног. Транспортное средство также получило повреждения.