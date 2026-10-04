Пять человек спасли с крыши горящего здания на северо-западе Москвы

Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"

Пять человек спасли с кровли строящегося здания на северо-западе Москвы, где произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Возгорание произошло по адресу улица Берзарина, дом 37. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили горение стройматериалов. Огонь был оперативно ликвидирован, информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар вспыхнул в квартире дома на улице Кулакова. Спасаясь от огня, находившиеся в помещении мужчина и женщина выпрыгнули из окна. Тело последней с повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружили под окнами здания. Мужчину доставили в больницу.

Причина возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы. По факту случившегося началась проверка.