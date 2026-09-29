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29 сентября, 09:10

Происшествия

Женщина погибла при пожаре на северо-западе Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина погибла при пожаре на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, возгорание произошло ночью в одной из квартир дома на улице Кулакова. Спасаясь от огня, находившиеся внутри женщина и мужчина выпрыгнули из окна. Тело женщины с повреждениями, характерными для падения с высоты, нашли под окнами дома. Мужчину госпитализировали.

Причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находится на контроле Хорошевской межрайонной прокуратуры.

Ранее трех человек, включая двоих детей, спасли из пожара на востоке Москвы. Возгорание зафиксировали в одной из квартир дома на Салтыковской улице. Прибывшие на вызов пожарные оперативно ликвидировали пожар. Информация о пострадавших при этом не поступала.

Здание загорелось в Печатниках

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