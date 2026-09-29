Жительницу Забайкалья приговорили к 24 годам колонии за госизмену и диверсию

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Второй восточный окружной военный суд вынес приговор жительнице Забайкальского края, признанной виновной в государственной измене, участии в террористической организации, совершении диверсии и других преступлениях, сообщили в пресс-службе инстанции.

Суд установил, что женщина присоединилась к украинскому военизированному объединению "Легион "Свобода России" (признано террористической организацией и запрещено в РФ). В нем она выполняла задания куратора, включая подрыв железнодорожного полотна с помощью самодельного взрывного устройства.

Вину подсудимая признала в полном объеме. По совокупности преступлений суд назначил ей 24 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей назначены штрафы в 250 и 100 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на 2 года.

В Кабардино-Балкарии ранее задержали россиянина, подозреваемого в подготовке диверсии на газопроводе в Майском районе.

По сведениям ФСБ, в 2024 году этот мужчина, уроженец Черниговской области, был на территории Украины и связался с сотрудником украинской спецслужбы. В 2025-м он получил от куратора инструкции и въехал в Россию в рамках гуманитарного обмена, чтобы подготовить диверсию на объекте жизнеобеспечения региона. Его задержали при попытке забрать СВУ из схрона.

