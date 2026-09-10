В Москве арестовали художника-постановщика сериала "Ликвидация" по делу о госизмене

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Мещанский суд Москвы заключил под стражу художника-постановщика сериала "Ликвидация" Александра Кондратова в рамках уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В свою очередь, Мосгорсуд признал законным арест фигуранта.

Кондратов был задержан в мае 2026 года по административному делу о мелком хулиганстве. Он признал вину и раскаялся в содеянном, после чего суд назначил ему 15 суток административного ареста. Впоследствии Кондратова неоднократно арестовывали по административным делам до возбуждения уголовного дела.

Ранее житель Подмосковья был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) данных о складах горюче-смазочных материалов (ГСМ) в столичном аэропорту Шереметьево. Приговор вынес Московский областной суд.

Между тем в Воронеже сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, который наблюдал за военными объектами в столичном регионе. Россиянина 2005 года рождения завербовали при помощи одного из мессенджеров.