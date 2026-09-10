Годовалая девочка погибла, выпав из окна пятого этажа в Твери

Фото: MAX/'Прокуратура Тверской области"

Годовалый ребенок погиб, выпав из окна квартиры на пятом этаже дома в Твери, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все произошло днем 10 сентября в доме 14 по проспекту Николая Корыткова. Предварительно, девочка находилась в комнате с 9-летним братом, который поднял ее на подоконник, чтобы она взглянула в окно.

Девочка оперлась на москитную сетку, не удержалась и выпала на улицу. От полученных травм она скончалась. Во время происшествия мать детей находилась на первом этаже вместе со старшим сыном.

На место выехал прокурор Пролетарского района Твери Олег Рузаев. В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет оценено соблюдение требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Ранее в Уфе в квартире утонул 9-месячный ребенок. По предварительной информации, во время купания он ненадолго остался один. На место приезжали следователи, которые выясняли обстоятельства произошедшего.

