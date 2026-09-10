10 сентября, 17:00Происшествия
Сотрудника массажного салона арестовали за сексуальное насилие над клиенткой в Москве
Фото: sledcom.ru
В Москве арестован сотрудник массажного салона, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении клиентки, сообщили в пресс-службе столичного СУ Следственного комитета России.
Следствие установило, что инцидент произошел 3 сентября в салоне, расположенном на проспекте Вернадского. Уточняется, что мужчина применил насилие и подавил волю к сопротивлению. Уголовное дело возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера".
В результате совместной работы следователей и сотрудников правоохранительных органов фигуранта задержали. Ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд заключил его под стражу.
Ранее в турецком городе Аланья был задержан российский турист, который, согласно информации СМИ, проживал в пятизвездочном отеле и домогался до сотрудницы. В результате она подала жалобу, и мужчину задержали жандармы.