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10 сентября, 17:00

Происшествия

Сотрудника массажного салона арестовали за сексуальное насилие над клиенткой в Москве

Фото: sledcom.ru

В Москве арестован сотрудник массажного салона, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении клиентки, сообщили в пресс-службе столичного СУ Следственного комитета России.

Следствие установило, что инцидент произошел 3 сентября в салоне, расположенном на проспекте Вернадского. Уточняется, что мужчина применил насилие и подавил волю к сопротивлению. Уголовное дело возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера".

В результате совместной работы следователей и сотрудников правоохранительных органов фигуранта задержали. Ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

Ранее в турецком городе Аланья был задержан российский турист, который, согласно информации СМИ, проживал в пятизвездочном отеле и домогался до сотрудницы. В результате она подала жалобу, и мужчину задержали жандармы.

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