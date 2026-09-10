Туриста из РФ арестовали в Турции по обвинению в домогательствах к сотруднице отеля

Фото: телеграм-канал SHOT

Российский турист арестован в турецкой Аланье по обвинению в домогательствах к сотруднице отеля, сообщил телеканал Habertürk.

По информации СМИ, это произошло в районе Инджекум. Отдыхавший в пятизвездочном отеле 62-летний гражданин России с инициалами А. А. обвиняется в сексуальных домогательствах к сотруднице гостиницы.

Женщина пожаловалась, и жандармерия задержала его. Местный суд принял решение о заключении мужчины под арест. Теперь он под стражей в тюрьме Аланьи.

В свою очередь, РИА Новости направило запрос в генконсульство РФ с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее британскому актеру Ноэлю Кларку, известному по участию в сериале "Доктор Кто", были предъявлены обвинения в нескольких преступлениях сексуального характера.

В уголовном деле фигурируют пять пострадавших: женщины обвиняют Кларка в сексуальном насилии, вуайеризме и эксгибиционизме. Следствие полагает, что актер совершал эти преступления в 2007–2016 годах.

