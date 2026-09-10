Против жительницы Ярославля возбудили дело за покупку мотоцикла 13-летнему сыну

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Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Ярославля, купившей 13-летнему сыну кроссовый мотоцикл, на котором он попал в ДТП. Об этом сообщает Следственный комитет по региону в мессенджере MAX.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо представляющих опасность для его жизни, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста").

По данным СУСК, женщина в июле этого года приобрела кроссовый мотоцикл, который был не предназначен для езды на дорогах из-за отсутствия поворотников и зеркал. После этого она разрешила сыну управлять транспортным средством без надлежащего обучения. В августе этого года мальчик не справился с управлением и наехал на 11-летнего велосипедиста, в результате чего оба подростка получили травмы.

Ранее подросток устроил на мопеде погоню с полицией, не справился с управлением и въехал в стену дома в Шадринске Курганской области. Несовершеннолетний был госпитализирован с травмами.