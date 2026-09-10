В "Мосбилете" рассказали, что ждет гостей Музея Паустовского 17 сентября

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

17 сентября в Музее К. Г. Паустовского на Кузьминской улице, доме 8, пройдет интерактивная программа "Один день с Константином Паустовским", приуроченная к Московской музейной неделе, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Гости смогут познакомиться с творческим миром писателя, узнать любопытные факты из его биографии, а также жизненный уклад, традиции и распорядок дня. Программа будет идти с 11:00 до 20:00 в старинном здании с мезонином.

В 11:30 утро начнется с прогулки, которую Паустовский совершал в любое время года. Классик любил гулять по лесу или по своему саду в Тарусе, часто брал с собой бинокль или лупу, изучал ландшафт и рассматривал растения. Участникам предложат игру-медиацию "Искусство видеть мир", посещение интерактивной выставки "Путешествие по России с Паустовским. Мещера", прогулку по природно-историческому парку "Кузьминки-Люблино" и квиз.

Игра-медиация "Творческая лаборатория писателя" начнется в 14:00 в мемориальном пространстве зала "Дом". Посетителям расскажут о творческом методе классика и о том, как рождались его замыслы, покажут рабочие рукописи и дадут возможность попробовать себя в роли соавтора Паустовского.

В 15:00 настанет время семейного обеда в саду. Литературный пикник с играми пройдет в старинном парке около музея. Гостей ждут уличные выставки, творческие конкурсы, мастер-классы, литературные квизы и квесты.

В 16:00 пройдет экскурсия-беседа "Сердце, воображение и разум, или Где зарождается культура". Участники увидят основную экспозицию музея, узнают о важнейших страницах биографии Паустовского, его общественной деятельности и главных произведениях, а также смогут вступить в воображаемый диалог с писателем.

Завершением дня станет вечерняя прогулка по Москве Паустовского. Экскурсия "Москвич по рождению" начнется в 17:00 и 19:00. Экспозицию изучат в интерактивном формате воображаемой прогулки по столице и диалога с посетителями о миссии писателя, чья жизнь и творчество были неразрывно связаны с Москвой.

Приобрести билеты в музей можно на городской платформе "Мосбилет".

Ранее для москвичей и туристов подготовили подборку главных театральных премьер сентября. Например, в Театре имени Маяковского режиссер Егор Перегудов поставил спектакль "Каренина. Том второй", где действие происходит уже после встречи Анны с Вронским, начала их романа и тяжелого разговора с Карениным. Показы запланированы на 12, 13 и 26 сентября, а также на 24 и 25 октября.

