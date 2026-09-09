Фото: Театр имени Гоголя

"Мосбилет" составил подборку главных театральных премьер сентября в столице. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В этом месяце новые спектакли можно будет увидеть в "Практике", Московском академическом театре имени В. В. Маяковского, Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя, "Ленкоме Марка Захарова" и Театре на Трубной.

В Театре имени Маяковского режиссер Егор Перегудов поставил спектакль "Каренина. Том второй", в котором события разворачиваются уже после встречи Анны с Вронским, начала их романа и тяжелого разговора с Карениным.

"Работа с прозой дает возможность показать субъективные взгляды разных персонажей. Часть спектакля зрители увидят глазами Каренина, часть – глазами Вронского, а часть – глазами Долли. И только третий акт – напрямую глазами Анны. Это не история одного человека", – рассказал Перегудов.

По словам режиссера, его интересует не столько пересказ событий романа, сколько психологическая сторона отношений героев. Постановка обращается к вопросу о том, как люди сохраняют любовь и пытаются построить семью, несмотря на сложность и нелинейность человеческих отношений.

Спектакль станет одной из наиболее масштабных постановок театра. По замыслу художника Владимира Арефьева, каждый из трех актов будет отличаться от предыдущего, а оформление сцены полностью изменится от действия к действию. Художественный язык постановки будет постепенно уходить от толстовского реализма к фантазийной и условной эстетике, которую создатели определяют как театр потока сознания.

Главные роли исполнят Дарья Урсуляк, Алексей Фатеев, Макар Запорожский, Иван Выборнов, Анастасия Мишина, Юлия Силаева и другие артисты. Показы состоятся 12, 13 и 26 сентября, а также 24 и 25 октября.

Обращение к корням

В театре "Практика" 3 и 4 октября пройдет премьера спектакля "Черная пурга" по пьесе Анастасии Букреевой. Постановку создал режиссер Сергей Щедрин, а роли исполнят артисты "Мастерской Дмитрия Брусникина".

Главный герой спектакля – офисный сотрудник Свердлов, приехавший в командировку из столицы в северный город N. Его привычная жизнь меняется из-за внезапной стихии: аэропорт закрывают, связь пропадает, а город накрывает черная пурга. Она становится не просто природным явлением за окнами, но и границей между привычной реальностью и состоянием неопределенности.

Оказавшись в изоляции, Свердлов все чаще обращается к прошлому и вспоминает историю своей семьи. Эти воспоминания помогают ему удержаться в ситуации, когда привычные ориентиры перестают работать. Постепенно герой начинает по-другому воспринимать свои чувства и эмоции окружающих.

В центре спектакля также оказывается тема любви, которая показана не только как сильное чувство, но и как сложный процесс построения связи с другим человеком. Она становится для героя опорой на фоне холода, отчуждения и неопределенности.

"В этом произведении есть юмор и самоирония, что для меня очень важно. Много современных пьес строятся на отрицании, а "Черная пурга" построена на любви. В этом тексте есть калейдоскоп тем – от поиска корней до грехов отцов", – рассказал Щедрин.

Об отцах и детях

В Театре имени Гоголя зрителям представят спектакль "Дальше – тишина" по пьесе Вины Дельмар "Дорогу завтрашнему дню". Режиссер Антон Яковлев посвятил постановку отношениям родителей и детей, одиночеству и попыткам сохранить любовь, несмотря на жизненные обстоятельства.

История рассказывает о пожилых супругах Барклее и Люси, которые прожили вместе долгую жизнь. Однажды они собирают пятерых детей, чтобы сообщить, что из-за долгов могут лишиться дома.

Родители просят сыновей и дочерей о помощи, однако дети оказываются заняты собственными проблемами. В итоге они принимают решение разлучить супругов: дочь забирает отца к себе, а мать отправляют в дом престарелых. Барклей и Люси мечтают лишь об одном – снова оказаться вместе.

В основу сценического решения легло творчество итальянского режиссера Федерико Феллини. Драматические сцены в спектакле будут сменяться гротесковой комедией, а через всю постановку пройдет живой оркестр.

Режиссер уже обращался к этому материалу несколько лет назад. По его словам, история людей, живших около 100 лет назад, по-прежнему остается актуальной благодаря темам отношений родителей и детей и попыток понять друг друга.

"Меня по-прежнему волнует эта тема, именно поэтому я ставлю новую версию уже здесь, в своем театре, со своими артистами. Средний возраст моего зрителя стал меньше, и мне очень интересно увидеть их реакцию на этот материал. Спектакля в подобном жанре в нашем театре пока еще не было", – добавил режиссер.

Роли исполнят народный артист России Виктор Раков, народная артистка России Анна Якунина, Андрей Финягин, Алена Гончарова, Софья Ковалева и другие актеры. Показы состоятся 9 сентября, 3 и 15 октября.

Еще одна постановка об отношениях родителей и детей появилась в репертуаре Театра на Трубной. 3 сентября здесь состоялась премьера спектакля "Коварство и любовь" по пьесе Фридриха Шиллера, написанной в 1784 году.

В центре истории – Луиза и Фердинанд, принадлежащие к разным социальным кругам. Их отношения оказываются под угрозой из-за власти, политических интересов и семейных обязательств. Герои стремятся сохранить любовь, однако обстоятельства заставляют их делать выбор между личными чувствами и долгом.

Для постановки создатели подготовили собственный перевод пьесы, сохранив ее авторский стиль и поэтику. На главные роли выбрали молодых актеров, которые по возрасту близки к героям произведения.

Роль Луизы впервые исполняет Полина Мамычева, Фердинанда – недавний выпускник театрального училища Евгений Зинкевич. Следующий показ спектакля состоится 23 сентября.

Из одиночества – к любви

2 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения советского актера Евгения Леонова. К этой дате в "Ленкоме Марка Захарова" подготовили спектакль "Старший сын, или Письма сыну. Посвящение Евгению Леонову".

Постановку создал художественный руководитель театра Владимир Панков. В ее основу легли сюжет фильма Виталия Мельникова "Старший сын" и мемуарная книга Евгения Леонова "Письма сыну". В книге артист обращался к сыну Андрею, делился с ним жизненным опытом, говорил о родительских чувствах и размышлял о профессии.

"Искусство обладает редчайшим даром сосредоточить человека на его духовном мире, то есть на самом себе. Без этого невозможно жить", – писал Леонов.

Ранее в мемориальной квартире Музея Михаила Булгакова на Большой Садовой открылась выставка "Рукописи не горят", посвященная 60-летию выхода в свет первой части романа "Мастер и Маргарита". Гости увидят материалы, связанные с ранними черновиками романа, их судьбой и прототипами героев.