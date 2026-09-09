Филипп Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певец Филипп Киркоров открыл памятник своим родителям – народному артисту России Бедросу Киркорову и Виктории Киркоровой – на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает News.ru.

Церемония открытия мемориала на 21-м участке прошла в среду, 9 сентября. Артист приехал на кладбище в черном костюме с большим букетом белых роз. Вместе с ним были дети – 14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин.

Перед открытием мемориала прошел молебен, на который прессу не пускали. Памятник открыли под главный хит Бедроса Киркорова – Guarda che luna.

"Мы почему-то бережем хорошие слова для памятников. А говорить их надо людям, пока они могут слышать. Мама, папа. Я не знаю, существует ли там время. Ну, если существует, надеюсь, вам не пришлось долго ждать друг друга. Теперь вы снова рядом. А мне остается жить так, чтобы, если когда-нибудь мы встретимся, мне не пришлось бы опускать перед вами глаза", – сказал Киркоров.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Соболезнования в связи с его смертью выразили многие звезды российского шоу-бизнеса.

Сам Киркоров рассказал, что узнал о смерти отца во время командировки. По его словам, новость о случившемся выбила его из строя. Несмотря на это, он сразу же остановил все съемки и вылетел в Москву.

Прощание с отцом Киркорова состоялось в Большом траурном зале Троекуровского кладбища 21 марта. На траурной церемонии присутствовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, народный артист РФ Григорий Лепс, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его супруга Валерия, продюсер Яна Рудковская, артисты Александр и Екатерина Стриженовы.

Вместе с тем венки на прощание прислали певец Егор Крид, поэт Михаил Гуцериев и исполнительница Жасмин. Похоронили отца Киркорова на 21-м участке Троекуровского кладбища в Москве.

Позднее адвокат Киркорова Александр Добровинский сообщил, что от наследства певец отказался. Причину такого решения он не назвал, лишь уточнив, что это выбор самого артиста.

В июле Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве. Артист распорядился перевезти из Болгарии прах матери и бабушки и поместить его рядом с могилой отца.

