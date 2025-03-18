Иосиф Пригожин рассказал, что Бедрос Киркоров был "окутан заботой" Филиппа

18 марта Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца Бедроса – он скончался на 93-м году жизни. Соболезнования в связи с этим выразили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Я больше не ребенок"

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

18 марта Филипп Киркоров написал на своей странице в соцсетях, что умер его отец, Бедрос Киркоров. Народному артисту РФ было 92 года.





Филипп Киркоров певец, народный артист РФ Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа – народный артист России Бедрос Киркоров. Но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными!

Представитель Филиппа Екатерина Успенская сообщила журналистам, что Бедрос умер в кругу семьи от остановки сердца.

По данным ряда СМИ, причиной смерти стали осложнения на фоне длительной болезни. Еще в декабре прошлого года Киркоров попал в больницу в тяжелом состоянии с жалобами на сильную одышку. Тогда врачи поставили ему двустороннюю пневмонию.

В целом в последние годы Бедрос тяжело болел и периодически попадал в больницу: артист дважды перенес коронавирус, у него были проблемы с сердцем и ногами, писали СМИ. В августе прошлого года Киркорова госпитализировали с сердечной недостаточностью и ишемической болезнью.

"Был настоящим артистом"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

О смерти коллеги высказался поэт Симон Осиашвили. Он рассказал журналистам телеканала 360.ru, что не был близко знаком с Бедросом, но всегда испытывал к нему симпатию. Однажды им удалось посотрудничать: Симон по просьбе артиста написал болгарские песни на русском языке к одному из юбилеев народного артиста. Киркоров исполнил композиции на своем дне рождения, на который пригласил и Осиашвили.

"Мне грустно, что он ушел. Близких отношений у нас не было. Только то, что я сказал: нас связывали три песни, которые я для него написал русским текстом. Он был хороший певец, хороший артист, наверное, хороший отец, я так думаю", – заключил поэт.

В числе первых соболезнования Филиппу Киркорову выразила и журналист Ксения Собчак.

"Огромная потеря для него и для нас", – написала журналистка в телеграм-канале.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что знал Бедроса еще со времен учебы в ГИТИСе.





Лев Лещенко певец, народный артист РСФСР Он был прекрасным, очень доброжелательным, благородным человеком, которого все очень любили наши.

Также соболезнования Киркорову выразили Сергей Лазарев, Ани Лорак, Дима Билан, Влад Лисовец, Ольга Бузова, Лера Кудрявцева, Люся Чеботина, Зара, Ольга Орлова. Михаил Галустян отметил, что Бедрос был "очень хорошим, достойным человеком".

"Твой отец был настоящим артистом, подарившим миру не только радость и творчество, но и сына, который продолжил его путь, вписывая ваши имена в историю", – добавил Алексей Воробьев.

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин рассказал изданию "Газета.ru", что был близко знаком с артистом.





Иосиф Пригожин продюсер Мы были у них на празднованиях дома и, конечно, Бедрос был окутан заботой Филиппа – жил он с ними. В общем у нас прекрасные отношения были. К сожалению, уходит целая эпоха, эпоха таких известных людей, которые снискали большую карьеру.

Уроженец болгарской Варны Бедрос переехал в Москву в начале 1960-х и поступил в ГИТИС. Затем стал выступать в составе различных коллективов и гастролировал по всему Советскому Союзу. Известен исполнением народных и патриотических песен.

В 1992 году Бедрос стал заслуженным артистом России, а в 2012-м ему присвоили звание народного артиста РФ. Он также был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "За честь и достоинство" и наградой "За личный вклад в развитие культуры и искусства России". Становился лауреатом международных конкурсов в Париже, Бухаресте и Варшаве.

