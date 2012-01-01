Стивен Спилберг: фильмы Линча определили его как уникального, проницательного мечтателя

Культовый американский кинорежиссер Дэвид Линч скончался 16 января в возрасте 78 лет. Последние четыре года кинематографист страдал от эмфиземы легких и практически не выходил из дома. О жизни, творчестве и главных принципах создателя "Твин Пикс" – в материале Москвы 24.

''Следите за бубликом, а не за дыркой''

Фото: AP Photo/Domenico Stinellis

О смерти американского кинорежиссера Дэвида Линча, которому всего через несколько дней должно было исполниться 79 лет, стало известно 16 января. Об утрате сообщили его родственники в соцсетях.

"С глубоким сожалением мы, его семья, объявляем о кончине человека и художника Дэвида Линча. Мы были бы признательны за некоторую приватность в это время. Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра", – говорится в сообщении.





из сообщения семьи Дэвида Линча Но, как он говорил, ''следите за бубликом, а не за дыркой''. Это был прекрасный день с золотистым солнцем и голубым небом на протяжении всего пути.

Время и место смерти режиссера не уточнялись. По информации источников издания Deadline, недавно Линч был вынужден покинуть свой дом в округе Лос-Анджелес из-за бушующих там пожаров, и после переезда состояние его здоровья резко ухудшилось.

В августе 2024 года Дэвид сообщил журналистам, что у него диагностировали эмфизему – хроническое заболевание легких, вызывающее одышку, кашель и трудности с дыханием. В интервью изданию People в ноябре того же года Линч рассказал, что причина болезни – курение: режиссер пристрастился к пагубной привычке еще в восемь лет, и она стала "частью карьеры артиста и режиссера".



Табак превратился в неотъемлемый атрибут его публичного образа: на многочисленных снимках в прессе он запечатлен с сигаретой. Кроме того, многие персонажи режиссера тоже регулярно курят в кадре.

Линч признавался, что эмфизему у него обнаружили еще в 2020 году, но, даже несмотря на это, он долго не мог отказаться от сигарет, пока не увидел "знак".





Дэвид Линч кинорежиссер Я увидел надпись на стене, и она гласила: "Ты умрешь через неделю, если не остановишься". Я едва мог двигаться, не задыхаясь. Бросить курить было моим единственным выбором.

К этому времени мэтр уже практически не мог обходиться без кислородной маски.

"Я с трудом могу пройти через всю комнату. Как будто ходишь с полиэтиленовым пакетом на голове", – заявлял он журналистам.

В интервью Sight and Sound режиссер сообщил, что из-за своего диагноза и страха перед ковидом он больше не может покидать дом. Впрочем, уже после беседы Линч написал в соцсетях, что "никогда не уйдет на пенсию", несмотря на проблемы со здоровьем.

Всемирную славу режиссеру принес сериал "Твин Пикс" об агенте Купере и Лоре Палмер. Жителям России его начали показывать 4 ноября 1993 года. Также в фильмографии Линча такие картины, как "Синий бархат", "Шоссе в никуда", "Внутренняя империя" и множество других. В копилке режиссера две "Пальмовые ветви" за фильмы "Дикие сердцем" и "Малхолланд Драйв", а также 13 номинаций на "Оскар". За выдающиеся заслуги в кинематографе Линч был удостоен "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля в 2006 году, а в 2019-м получил почетный "Оскар".

"Я изменился благодаря тебе"

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Смерть режиссера всколыхнула киномир, коллеги Линча сопереживают его семье и скорбят об утрате. Звезда "Твин Пикса", актер Кайл Маклахлен, опубликовал трогательный пост в соцсетях, в котором отметил, что обязан Дэвиду карьерой и жизнью.





Кайл Маклахлен актер Мир потерял замечательного режиссера, а я потерял дорогого друга, который дал мне будущее и позволял путешествовать по мирам, о которых я даже никогда бы не подумал, если бы был один. Его любовь ко мне и моя к нему вышла на космический уровень – мы оба видели друг в друге лучшие версии себя. Я буду скучать по нему больше, чем могу выразить словами. Моя вселенная осиротела, теперь, когда его нет.

Режиссер и продюсер Стивен Спилберг подчеркнул, что работы Линча уже выдержали испытание временем.

"Синий бархат", "Малхолланд Драйв" и "Человек-слон" определили его как уникального, проницательного мечтателя, снимавшего фильмы, которые казались сделанными вручную", – сказал Спилберг изданию Variety.

"Свобода в результате неудачи – эйфория"

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Помимо кинематографа, Линч попробовал себя в живописи, выпустил два сольных музыкальных альбома, основал "Фонд Дэвида Линча по образованию на основе осознанности", который помогал людям из группы риска: молодежи, ветеранам с ПТСР и жертвам домашнего насилия. Дэвид написал 10 книг, одну из которых – "Поймать большую рыбу: Медитация, сознание и творчество" – посвятил практике трансцендентальной медитации. Достигать успеха в любом деле режиссеру помогали основные жизненные принципы.

1. "Смотреть глубже"

Главная деталь, отличающая фильмы Линча: то, что ты видишь своими глазами, может оказаться чем-то совершенно иным. Режиссера всегда интересовало не то, что лежит на поверхности, а то, что скрыто в глубине.

2. "Принимать свои неудачи"

По мнению мэтра, не стоит увлекаться постоянными успехами, важнее – научиться принимать собственные неудачи.





Дэвид Линч режиссер Провал – это большая, большая печаль и ужас. Но нам некуда идти, кроме как вверх. Так что эта свобода в результате неудачи – эйфория. Вы не можете потерять больше, вы можете только выиграть.

3. "Быть верным себе"

Дэвид Линч считал, что нужно иметь "собственный голос". Можно вдохновляться кем-то или чьими-то хорошими идеями, но важно слушать себя и стараться не перенимать чужих плохих идей и не поддаваться влиянию извне.

4. "Не торопиться и наслаждаться "промежуточными" моментами жизни"

Важно делать перерывы и ценить мелочи жизни. Ведь даже герой "Твин Пикса" Дейл Купер, несмотря на стрессовую работу, находит время, чтобы насладиться вишневым пирогом и чашкой хорошего кофе.

5. "Набраться терпения"

В своем документальном фильме о трансцендентальной медитации режиссер упоминал о важности терпения в творчестве.





Дэвид Линч режиссер Желание заполучить идею похоже на рыбалку. Мысли приходят и уходят, и, возможно, – бум! – к тебе придет идея, как маленькая фиолетовая рыбка с красными плавниками и пестрыми глазами.

Также иногда не стоит излишне концентрироваться на задачах и в панике бросаться от одной проблемы к другой. Нужно просто набраться терпения и выжидать "свою рыбку".