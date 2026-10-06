Сестра Гуфа Ольга Долматова сообщила, что ей предстоит операция

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/olgadolmatova

Сестра рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) Ольга Долматова сообщила в своем телеграм-канале, что пробудет в больнице еще минимум неделю, так как на следующей неделе ей должны сделать сложную операцию.

"Но у меня замечательные врачи, и я уверена, что все пройдет как нужно. А пока лечим то, что есть, готовимся к следующему этапу и, главное, не унываем", – написала девушка.

О госпитализации Долматова рассказала 3 октября. Тогда она не объяснила причину, почему оказалась в медучреждении. Однако врачи обнаружили у девушки разрушение челюсти, гной, перелом, разрыв мышц и отторжение тканей. По словам сестры артиста, ей предстоит несколько операций, в том числе на лице.

"Наверное, организм сказал, что, Оль, пора повременить, подумай о себе. Гнала, гнала, гнала, гнала. Все, работай, работай. Свадьба, свадьба, свадьба, свадьба, свадьба. Все, выдыхаю", – поделилась Долматова.

Она также рассказала, что ее навещают семья и друзья.

Ранее российский певец Владимир Пресняков сломал руку в горах Сочи. Инцидент произошел, когда музыкант отправился на прогулку по каменистой горе вместе с сыном. По словам артиста, он упал и получил травму. Он добавил, что каска, которая была на нем во время падения, помогла избежать более серьезных повреждений.

