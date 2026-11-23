Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта возобновлено на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту в Москве. Об этом сообщил столичный дептранс в своем канале в МАХ.

Ранее движение на этих участках временно перекрывали. Аналогичные ограничения вводились и днем, но позже трафик возобновили.

Кроме того, до 22 декабря закрыт участок съезда с проспекта Мира на Енисейскую улицу из-за строительных работ. Автомобилистам посоветовали заранее планировать маршрут.

Также сообщалось, что с 28 ноября в Москве заработают новые участки выделенных полос на пяти улицах. Их обустроили за счет переразметки, поэтому количество рядов для автомобилей не изменилось. Общая их протяженность составит почти 1,4 километра.