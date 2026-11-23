Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля каршеринга сбил самокатчика на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, столкновение произошло на парковке торгового центра около 47-го километра МКАД по внешней стороне. От полученных травм водитель прокатного электросамоката скончался.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия. На месте работают инспекторы и следственно-оперативная группа.

Ранее автобус и четыре легковых машины столкнулись на Кутузовском проспекте. ДТП случилось напротив парка Победы по направлению в центр. Один человек был заблокирован в салоне автомобиля, при этом пассажиры автобуса не пострадали.