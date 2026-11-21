Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб, еще один был доставлен в медицинское учреждение при столкновении автомобиля и грузовика на Северо-Восточной хорде (СВХ). Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель Great Wall наехал на стоящий КамАЗ в районе дома № 40, расположенного на улице Уткина.

"В момент ДТП в иномарке находилось два человека, в результате дорожной аварии один из них скончался, а второй – доставлен в медучреждение", – говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Ранее на 17-м километре внешней стороны МКАД столкнулись семь автомобилей, в том числе автобус. По данным Дептранса, причиной аварии могло стать резкое перестроение одной из машин, двигавшейся с превышением скорости. В результате аварии никто не пострадал.

