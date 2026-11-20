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Семь машин попали в ДТП на 17-м километре МКАД в Москве. Пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Авария произошла днем 20 ноября. По предварительным данным, черный автомобиль при резком перестроении через несколько полос врезался в другие машины. Виновник двигался с превышением скорости.

Ранее ДТП произошло на 53-м километре МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе. Из-за аварии движение по внутренней стороне кольцевой автодороги было затруднено.