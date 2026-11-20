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Британская рок-группа Deep Purple отложила концерты до 2027 года после госпитализации 81-летнего вокалиста Иэна Гиллана. Об этом группа сообщила в социальных сетях.

Гиллана госпитализировали в немецком Лейпциге. В итоге группа приняла решение перенести концерты в Европе и Великобритании из-за состояния вокалиста.

"Я рассчитываю вернуться к концертной деятельности в начале следующего года", – говорится в публикации Гиллана.

По его словам, команда Deep Purple заверила его, что новые даты концертов на начало 2027 года будут объявлены в ближайшее время.

Deep Purple создана в 1968 году и считается одной из основательниц хард-рока. В мире продано 100 миллионов копий альбомов группы.

Ранее американский певец Барри Манилоу объявил о переносе концерта в Лексингтоне, штат Кентукки, менее чем за час до выступления. Соответствующее сообщение появилось в его аккаунте в соцсети X за 41 минуту до начала мероприятия. В нем упоминались "непредвиденные обстоятельства", но не раскрывалось, что именно стало причиной переноса.

