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Украинский лидер Владимир Зеленский не смог с уверенностью сказать, называл ли его президент США Дональд Трамп своим другом. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.

"Думаю, да. Проблема в том, что я не помню", – цитирует Зеленского РИА Новости.

По его словам, глава американской администрации просто много чего говорил. По ходу ответа украинский лидер неловко улыбался.

Ранее в ходе встречи с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне Трамп назвал российского лидера своим другом и признался, что рад его видеть.

В октябре Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, так как тот "разрушил Украину". Об этом американский лидер заявлял, рассуждая о перспективах урегулирования конфликта. При этом в ноябре Трамп выражал надежду на то, что Зеленский настроен на достижение договоренностей по Украине.

