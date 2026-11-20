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Правительство Эстонии решило закрыть все пять автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Кристен Михал на пресс-конференции.

Ограничения затронут переходы "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе". Через шесть месяцев власти оценят необходимость дальнейшего действия этих мер с учетом требований национальной безопасности и общественного порядка.

О планах закрыть границу с Россией с 1 декабря, заявлял глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Поводом называлась попытка поджога на оборонном предприятии в Таллине, к которой, по данным местных СМИ, причастны восемь граждан Латвии, однако высказывались версии о якобы российском следе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес Москвы, назвав их беспочвенными.

Власти Нарвы предупредили, что закрытие пунктов пропуска грозит городу экономическим коллапсом. Председатель горсобрания Урбо Ваарманн отметил риски для бизнеса и рабочих мест, а пользователи соцсетей назвали историю с поджогом "подготовленным спектаклем".