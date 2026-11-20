Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На здании бывшего Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР на Славянской площади в центре Москвы открыли мемориальную доску в честь революционера, советского государственного и политического деятеля Феликса Дзержинского. Об этом сообщает РИА Новости.

Дзержинский возглавлял ВСНХ СССР в 1924–1926 годах. Памятную доску в честь основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, наследницей которой стали ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ СССР, а также ФСК и ФСБ России, сделал из бронзы скульптор и народный художник РФ Салават Щербаков.

В торжественной церемонии участвовали первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, помощник президента России Владимир Мединский, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников и глава Общественного совета при ФСБ Василий Титов. Кроме того, на ней присутствовали представители федеральных и столичных органов власти, общественных, ветеранских и образовательных организаций, москвичи и гости столицы.

ВСНХ – один из важнейших органов управления советской экономикой. Организация координировала работу советов народного хозяйства республик СССР, промышленных предприятий союзного значения, а также курировала высшие и средние технические учебные заведения. Председатель ОГПУ Дзержинский в 1924 году одновременно возглавил и ВСНХ. Его усилия были направлены на восстановление и стабилизацию промышленности, разрушенной в период войн и революций.

Специалисты отмечают, что важной датой стало 20 ноября 1924 года, когда Дзержинский принял руководство Главметаллом ВСНХ СССР: под его началом производство металла в стране увеличилось на 200%, а валовая продукция металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности возросла на 120%. Дзержинский руководил ВСНХ СССР вплоть до своей смерти в 1926 году.

Ранее Владимир Путин присвоил имя Дзержинского академии ФСБ России. Это решение он принял в рамках президентского указа.