Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правильный выбор стеклоомывающей незамерзающей жидкости, которую также называют незамерзайкой, – важная часть подготовки автомобиля к зиме. Об этом Москве 24 рассказал автоэксперт Дмитрий Фомин.

"Традиционно с наступлением холодов необходимо проверить стеклоочистители, стеклоомыватели, затем перейти к выбору незамерзающей жидкости. Основная часть из них на изопропиловом спирте. Плюс таких жидкостей в том, что они разрешены к продаже и безопасны для здоровья, но при этом они дорогие и имеют резкий запах, который дополняют отдушками – иногда получается очень своеобразное сочетание ароматов", – сказал собеседник.

По его словам, иногда в продаже встречаются жидкости на метиловом спирте, но они не разрешены для продажи из-за опасного воздействия на организм. Незмерзайка на изопропиловом спирте стоит в среднем до 500–600 рублей за 4–5 литров, и часто градация идет от минус 5–15 градусов до минус 25 градусов. Продается она на заправках и в специализированных магазинах.

"Важно помнить, что однозначно не стоит ничего покупать вне стационарных объектов, например у машин вдоль дорог. Потому что можно нарваться на жидкость, которая замерзнет и не будет соответствовать температурному режиму, указанному на этикетке, плюс она еще может оказаться очень токсичной и опасной для здоровья", – пояснил эксперт.

Он уточнил, что нужно стараться выбирать жидкость с учетом температурного режима. Если он будет опускаться ниже минус 15 градусов, тем более ночью, а незамерзайка рассчитана только на минус 15 и ее не получится сменить, надо хотя бы разбавить той жидкостью, которая подходит до минус 25–30 градусов.

"При движении ночью, тем более на трассе, температура на лобовом стекле будет ниже. Соответственно, неподходящая жидкость может замерзнуть и не работать так, как положено", – добавил Фомин.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что отличить хорошую стеклоомывающую незамерзающую жидкость от подделки можно, если заморозить ее небольшое количество. Качественный товар не должен кристаллизоваться.