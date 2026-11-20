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Владимир Путин присудил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Об этом свидетельствует указ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов.

"Присудить Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2026 года", – говорится в тексте указа.

Документ предусматривает также присвоение патриарху почетного звания лауреата.

Ранее стало известно, что издательский дом "Медина" Духовного управления мусульман России готовит к выпуску книгу патриарха Кирилла "Слово мира". В ближайшее время книгу анонсируют и презентуют. Отмечается, что управление продолжит выпускать литературу религиозных лидеров и представителей разных конфессий.