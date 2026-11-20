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Водитель-экспедитор в ряде российских регионов может претендовать на зарплату 300 и более тысяч рублей. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование рынка труда.

В Набережных Челнах водитель может получать от 350 тысяч рублей в месяц. В Москве специалистам с категорией Е (дополнение, дающее право управлять транспортным средством с тяжелый прицепом. – Прим. ред.) предлагают до 330 тысяч, а в Магадане – до 300 тысяч рублей.

В других городах также открыты вакансии с зарплатой выше 170 тысяч рублей. Например, в Усть-Илимске водителю-экспедитору лесовоза готовы платить от 217,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге водителю электробуса – до 200 тысяч. В якутском поселке Югоренок ищут начальника автотранспортного участка с доходом от 174 до 217,5 тысячи рублей.

В октябре водители грузовых автомобилей стали наиболее востребованными специалистами в транспортно-логистической отрасли. Они опередили по числу вакансий кладовщиков и комплектовщиков. При этом 51% предложений для водителей грузового транспорта рассчитаны на кандидатов без опыта или со стажем до года.

День работника транспорта ежегодно празднуется 20 ноября. Ранее Сергей Собянин поздравил сотрудников столичного транспортного комплекса, отметив, что на городской транспорт приходится 70% всех поездок в мегаполисе. Глава города подчеркнул колоссальный рывок отрасли за последние 15 лет и поблагодарил 220 тысяч специалистов за профессионализм.