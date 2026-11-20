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Большинство российских школьников пользуются зарубежными моделями искусственного интеллекта, однако не понимают возможных последствий их применения. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ИС "Вести".

По словам главы ведомства, практически все ученики 5–7-х классов, участвовавшие в открытом уроке, который он провел вместе с Германом Грефом, подтвердили, что обращаются к нейросетям. При этом большинство использует именно американские разработки.

"Когда мы спросили, понимают ли ребята последствия использования зарубежных моделей, что вытекают персональные данные и потом эти данные могут использоваться во вред, когда уже ребята вырастут. Этого понимания нет", – отметил Кравцов.

Министр также обратил внимание, что школьники нередко используют ИИ для выполнения домашних заданий, фактически копируя готовые ответы. По его словам, такая практика несет риски для качества образования. Кравцов добавил, что в странах, где применение ИИ не регулируется, наблюдается снижение этого показателя.

Для повышения цифровой грамотности школьников в программу обучения включат специальный курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" для учеников 5-11-х классов. На занятиях им расскажут о возможностях нейросетей, киберугрозах, мошенничестве, рисках утечки персональных данных и вовлечения детей в деструктивную деятельность с помощью цифровых технологий.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Шатунов предложил создать отечественную нейросеть для школьников с проверенной информацией. По его замыслу, система не будет делать задания за учеников, а поможет объяснять сложные темы и проверять знания.