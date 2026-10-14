Модули по ИИ включат во все программы высшего образования РФ с 2027 года

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Модули по искусственному интеллекту (ИИ) появятся во всех программах высшего образования в России начиная с 2027 года. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

По его словам, ведомство учитывает стремительное развитие ИИ и уже внедрило соответствующие модули в 1 433 программы.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ планирует ввести курс по ИИ и информационной безопасности во всех школах страны с января 2027 года. Данная дисциплина уже была введена для учащихся 5–11-х классов пилотных школ со второй четверти 2026/27 учебного года.

Курс направлен на формирование у школьников представления о работе ИИ, его роли в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности. Теорию планируется закреплять практическим опытом.