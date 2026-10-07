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Депутат Шатунов: в России необходимо создать специальную нейросеть для школьников

В Госдуме предложили создать нейросеть для школьников

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России предложили создать специальную отечественную нейросеть для школьников, которая будет содержать проверенную информацию и помогать в подготовке домашних заданий. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Шатунов.

По его словам, нейросеть не должна выполнять всю работу за школьника, так как ученикам важно самостоятельно развивать аналитическое мышление и навыки поиска информации. Однако современные технологии могут упростить часть учебных задач.

"Например, простыми словами объяснить ученикам сложную непонятную тему, подготовить тест для проверки запоминания материала или помочь в упорядочивании конспектов и поиске источников. Будем работать над этой инициативой", – цитирует Шатунова ТАСС.

Ранее Владимир Путин поддержал идею создания нейросети в сфере образования, предложенную учителем информатики из Тверской области Алексеем Морозовым.

По мнению учителя, такая нейросеть могла бы помогать педагогам создавать презентации, медиаконтент и цифровые приложения для уроков. Он отметил, что это значительно облегчило бы работу учителя и высвободило бы время для непосредственного общения с детьми.

Президент назвал идею правильной и попросил обратить внимание на это предложение представителей правительства, курирующих сферу образования.

Нейросети помогают учителям готовить уроки и сокращают время на создание презентаций

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