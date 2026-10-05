Путин поддержал создание нейросети в сфере образования

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал идею создания нейросети в сфере образования, предложенную учителем информатики из Тверской области Алексеем Морозовым. Глава государства провел встречу с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

"Хотелось бы, чтобы появилась нейросеть, искусственный интеллект именно в сфере образования. Чтобы он был заточен под образовательные задачи, обучен на основе наших единых образовательных программ, единых учебников и верифицированного контента, который пропагандирует традиционные ценности", – сказал Морозов.

По мнению учителя, такая нейросеть могла бы помогать педагогам создавать презентации, медиаконтент и цифровые приложения для уроков. Он отметил, что это значительно облегчило бы работу учителя и высвободило бы время для непосредственного общения с детьми.

Президент назвал идею правильной и попросил обратить внимание на это предложение представителей правительства, курирующих сферу образования.

Путин также отметил, что искусственный интеллект необходимо применять для облегчения работы педагогов, но нельзя сводить обучение к нажатию кнопок и допускать ухудшения образовательного процесса.

"Использование искусственного интеллекта и для того, чтобы помочь учителю в образовательном процессе, и для того, чтобы избавить учителя от рутины, о которой мы постоянно говорим, и неслучайно, потому что вопросов здесь еще очень много, – это все нужно, безусловно, делать и использовать эти возможности, эти инструменты", – отметил российский лидер.

Ранее в "Московской электронной школе" (МЭШ) появился ИИ-репетитор по математике для учеников 5–11-х классов образовательной платформы "Яндекс Учебник". Сервис предлагает углубленное изучение школьного материала или разбор конкретной задачи. Он помогает ученикам разобраться в логике решения, выявить ошибки и улучшить знания по различным темам.