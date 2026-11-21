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В Неманском районе сработала система оповещения "Беспилотная опасность" – она отреагировала на подозрительный объект со стороны Литвы, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Специалисты провели все необходимые проверки. Угрозы для жителей нет, ограничения снимут в ближайшее время.

"Прошу отнестись с пониманием", – добавил глава региона.

На фоне беспилотной опасности в аэропорту Калининграда вводились временные ограничения – авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию. В настоящий момент ограничения сняты.

Ранее сообщалось, что грузовое судно, следовавшее в Калининград, подверглось атаке беспилотника в нейтральных водах Финского залива. Удар был нанесен в трех морских милях от российской границы. После инцидента экипаж эвакуировали. При этом нападение БПЛА на корабль не создает угрозы для снабжения Калининградской области.

Тем временем в Минобороны Финляндии сообщили о направлении средств пограничной охраны к месту происшествия. Координацию спасательной операции после атаки БПЛА осуществляла финская Пограничная охрана. При этом экипаж атакованного судна уведомил прибывших российских спасателей об отсутствии необходимости в эвакуации.

