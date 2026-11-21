Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области взяло на контроль ситуацию с отсутствием багажа у пассажиров рейса авиакомпании Nordwind Airlines N4753, следовавшего из Казани в Новокузнецк. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Специалисты выясняют обстоятельства случившегося и проверяют, соблюдает ли перевозчик права пассажиров.

В ведомстве рекомендовали пассажирам сохранить посадочный талон и багажную квитанцию, а перевозчику направить письменную претензию. В случае, если отсутствие багажа повлекло расходы, к претензии посоветовали приложить документы, которые их подтверждают.

Если авиакомпания не удовлетворит законные требования, тогда Роспотребнадзор пообещало принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей. В ведомстве также готовы содействовать досудебному урегулированию споров и помогать с подготовкой материалов для обращения в суд.

Глава Кемеровской области Илья Середюк, в свою очередь, поручил руководителю дирекции курорта "Шерегеш" Алесею Стоянову обеспечить туристов всем необходимым оборудованием, чтобы отдых в Кузбассе прошел комфортно.

Татарская транспортная прокуратура также начала проверку после публикации в соцсети о нарушении прав пассажиров авиарейса Казань – Новокузнецк. Надзорное ведомство проверяет соблюдение прав пассажиров. Если основания найдут, будут приняты меры реагирования.

Около 150 пассажиров, прибывших из Казани в Новокузнецк рейсом авиакомпании Nordwind Airlines ("Северный ветер"), не смогли получить свой багаж 21 ноября. Предварительно, в Новокузнецк не прибыло 138 мест багажа.

Перевозчик объяснил, что часть багажа пассажиров рейса N4-753 не попала на борт, так как самолет превысил предельную коммерческую загрузку. Доставить вещи туристов в место прибытия планируют 22 ноября. Туристы прилетели на открытие горнолыжного сезона на курорте Шерегеш.

