21 ноября, 17:36 (обновлено 21.11.2026 19:23)Транспорт
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с багажом рейса Казань – Новокузнецк
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области взяло на контроль ситуацию с отсутствием багажа у пассажиров рейса авиакомпании Nordwind Airlines N4753, следовавшего из Казани в Новокузнецк. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Специалисты выясняют обстоятельства случившегося и проверяют, соблюдает ли перевозчик права пассажиров.
В ведомстве рекомендовали пассажирам сохранить посадочный талон и багажную квитанцию, а перевозчику направить письменную претензию. В случае, если отсутствие багажа повлекло расходы, к претензии посоветовали приложить документы, которые их подтверждают.
Если авиакомпания не удовлетворит законные требования, тогда Роспотребнадзор пообещало принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей. В ведомстве также готовы содействовать досудебному урегулированию споров и помогать с подготовкой материалов для обращения в суд.
Глава Кемеровской области Илья Середюк, в свою очередь, поручил руководителю дирекции курорта "Шерегеш" Алесею Стоянову обеспечить туристов всем необходимым оборудованием, чтобы отдых в Кузбассе прошел комфортно.
Татарская транспортная прокуратура также начала проверку после публикации в соцсети о нарушении прав пассажиров авиарейса Казань – Новокузнецк. Надзорное ведомство проверяет соблюдение прав пассажиров. Если основания найдут, будут приняты меры реагирования.
Около 150 пассажиров, прибывших из Казани в Новокузнецк рейсом авиакомпании Nordwind Airlines ("Северный ветер"), не смогли получить свой багаж 21 ноября. Предварительно, в Новокузнецк не прибыло 138 мест багажа.
Перевозчик объяснил, что часть багажа пассажиров рейса N4-753 не попала на борт, так как самолет превысил предельную коммерческую загрузку. Доставить вещи туристов в место прибытия планируют 22 ноября. Туристы прилетели на открытие горнолыжного сезона на курорте Шерегеш.