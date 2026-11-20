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В аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте пассажиры American Airlines получили чемоданы, залитые липкой жидкостью, которая по консистенции напоминала экскременты. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел 16 ноября на рейсе из Майами. Вещи пассажирам выдали только через два часа после прилета. При этом несколько сумок оказались перепачканы.

"К сожалению, во время полета из зарегистрированного багажа одного из пассажиров произошла протечка, затронувшая несколько находящихся рядом сумок", – объяснили в American Airlines.

В авиакомпании уточнили, что источником загрязнения стало арахисовое масло. Выяснилось, что банка с содержимым лопнула при погрузке. Как отметили в American Airlines, этот вывод подтвердился после проведения экологической инспекции. Очищать чемоданы пассажирам пришлось самостоятельно дезинфицирующими салфетками.

Ранее вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов сообщил, что по дороге в расположение сборной России у него потерялся багаж. Ему предложили доставку в течение двух суток. Однако выяснилось, что голкипер должен был позднее улететь в Узбекистан, а его супруга – в Краснодар, поэтому принять вещи не сможет никто.

