Фото: департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы

Литературно-творческая встреча с писателем-фантастом Юлией Каштановой пройдет 21 ноября в Пресненском районе Москвы. Гости смогут пообщаться с автором, посмотреть концертные номера и посетить художественную выставку, сообщил департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы.

"Мероприятие проведет призер нашего конкурса "ЛИЦА района" 2025 года Юлия Каштанова в рамках своего проекта "Корабль мечты", который приобщает детей и молодежь к чтению. Он включает презентации книг, литературные мастер-классы и творческие конкурсы", – рассказала заместитель руководителя столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова.

Каштанова, автор более 40 книг и член Союза литераторов России, поделится историей своего пути в литературе и расскажет, как рождаются фантастические сюжеты.

Программу дополнят танцевальные и вокальные выступления. Завершится вечер открытием выставки художницы Евгении Бауровой, входящей в Евразийский художественный союз, Союз абстракционистов России и Союз русских художников.

Встреча начнется в 16:00 в библиотеке имени Дениса Давыдова по адресу Шмитовский проезд, дом 46, корпус 2.

Конкурс "ЛИЦА района" проводят в Москве с 2020 года в рамках программы мэра "Мой район". Он объединяет инициативы для жителей, творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, волонтерские и патриотические акции. Организатором выступает экосистема "Территория возможностей" столичного департамента территориальных органов исполнительной власти.

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