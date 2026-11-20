Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московского Деда Мороза по паспорту зовут Морозом Ивановичем. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Вопрос о своем имени и отчестве Дед Мороз назвал большим секретом. Однако он подчеркнул, что является реальным, а не выдуманным персонажем, и по паспорту у него есть имя и отчество.

"По легендам Мороза всегда зовут Иванычем. Давайте на этом остановимся – Мороз Иваныч", – сказал он.

При этом все знают его как Деда Мороза, поэтому он считает, что представляться иначе нет смысла. Прописка у него, как у законопослушного гражданина, есть в усадьбе в Кузьминках-Люблино. Объект, по его словам, не останавливает работу летом.

Также было создано министерство сказочных дел, которое возглавила помощница Деда Мороза Яга. Она просит называть ее "девушка Яга", а не бабушка. При министерстве появились департаменты, их возглавили сказочные герои – помощники Деда Мороза.

Зимний сезон в Московской усадьбе Деда Мороза стартовал 4 ноября и завершится 14 марта. Для посетителей подготовили несколько новых развлекательных программ и мастер-классов, а также обновили терем Снегурочки и терем угощений.

В программе предусмотрены концерты и выставки, а гости могут загадать желание в специальном тереме или передать Деду Морозу письмо.

