Фото: MAX/"Минобороны России"

В ночь на 20 ноября средства противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников над территорией Калужской области. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.

Беспилотники уничтожили сразу в семи муниципальных округах. Под ударом оказались территории Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Износковского, Перемышльского, Спас-Деменского и Юхновского округов.

На местах падения обломков работают оперативные группы. Специалисты устанавливают возможные последствия атаки.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников над Таганрогом, Шахтами, Новошахтинском, а также в Неклиновском и Зимовниковском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.