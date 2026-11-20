20 ноября, 07:46Происшествия
Силы ПВО сбили 16 беспилотников над Калужской областью
Фото: MAX/"Минобороны России"
В ночь на 20 ноября средства противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников над территорией Калужской области. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.
Беспилотники уничтожили сразу в семи муниципальных округах. Под ударом оказались территории Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Износковского, Перемышльского, Спас-Деменского и Юхновского округов.
На местах падения обломков работают оперативные группы. Специалисты устанавливают возможные последствия атаки.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников над Таганрогом, Шахтами, Новошахтинском, а также в Неклиновском и Зимовниковском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.